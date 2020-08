Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il commento di oggi è su Neymar, stella brasiliana del PSG finalista in Champions League.











In questo momento Neymar è il miglior giocatore del Mondo: più giovane di Messi e Cristiano Ronaldo, è una sintesi di entrambi ed è nel suo momento più stabile da quando è calciatore. Ha già vinto molto, ma è stato anche discusso per il suo professionismo imperfetto. Oggi sempre un calciatore completo e un professionista perfetto, e ha il miglior dribbling del calcio: ha davvero qualcosa di Pelé, sia nel dribbling che nel distribuire il pallone.