Il calcio si è stretto intorno a una discussione inutile, il punto non è se possiamo riprendere a giugno o luglio, il problema è che non ci sarà mai da qui a un anno il contagio zero. La domanda diventa complessiva, che calcio sarà possibile giocare da qui ad almeno l'estate del 2021? Ora conta poco salvare questo campionato e le dodici giornate rimaste se non sappiamo salvare le 380 partite successive. Serve un piano globale.