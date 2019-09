Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il tema di oggi è l'impatto di Romelu Lukaku in Italia.



Il centravanti belga è sveglio, sa cosa vuole e cosa dice. Non è solo gol e ingaggio, può fare molto per l'Inter e per la gente. Lukaku ha doti che non si comprano: una vivacità da leader, un appeal sdrammatizzante e consapevole. E' uno sincero: dote quasi sconosciuta nel calcio (vedi Emre Can, che prima dice una cosa e subito dopo la smentisce). Lukaku può aiutare tutti noi a cambiare un po' o forse noi possiamo aiutare lui a saper mentire.