Ronaldo è tornato a segnare anche con Chiesa in squadra prima di tutto perché è un giocatore straordinario ma anche perché Pirlo si è convinto a restituirgli il suo territorio di caccia abituale. Chiesa è stato spostato a destra e Ronaldo è tornato a partire dalla sinistra. A sua volta Ramsey ha preso il posto di Chiesa a sinistra, ma molto più dentro il campo, fino a diventare una vera mezzala. I vantaggi si sono visti subito. Senza avere spalle alla porta, giocando come sempre di fianco, con partenza laterale, Ronaldo ha giocato la sua classica azione dopo appena tre minuti. Poi sono arrivati i suoi due gol, il primo con un colpo ormai storico, cioè scatto da sinistra e rientro sul destro.







Sono contento che Pirlo si sia accorto dell’errore. Ronaldo, ma anche Chiesa, hanno grande qualità e geometrie chiare, non rispettarle crea fastidio agli occhi. Non è un caso che anche Chiesa abbia segnato e giocato meglio. A destra non va a sbattere contro nessuno, ha più spazio e occasione di tirare in porta. Resta da vedere cosa comporterà adesso il ritorno di Cuadrado.