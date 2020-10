. Provo a riassumere: “Loro sono abituati a queste partite, noi siamo in costruzione”; “”; “Dybala e Kulusevski dovevano mettersi meglio in campo, abbiamo provato a stare sfalsati ma siamo rimasti troppo vicini, giocavamo tutti sulla stessa palla”; “”; “la posizione in campo la decidono i giocatori”.In pochi secondi hai ottenuto diche non sa trovare le posizioni in campo e hai infine offeso anche il buon senso delle persone con la storia della gioventù di Bentancur, al quarto anno alla Juve, e quella di Rabiot, che ha debuttato nel Psg ben otto anni fa. Errori elementari che nessun tecnico farebbe mai. Troppo ingenui per non nascondere al fondo presunzione.