Non penso chenon abbia idee, anzi penso che ne abbia anche troppe, e che alcune si contraddicano.Di questa polemica, se si hanno argomenti sul tecnico di qualunque genere se ne parla col tecnico, non si raccontano pareri personali su sé stesso e scelte tecniche con una terza persona; secondo:Che tipo di insegnamento avrebbe dato a chi sta in panchina sempre, ma rimane con la squadra in tutte le partite del mondo?Questo atteggiamento non gli appartiene, credo di conoscere Dybala. Ma non si può starlo troppo ad ascoltare, ci sono delle regole comportamentali e tecniche precise, andando contro a entrambe ha finito per favorire il disinteresse diI giocatori sono ragazzi permalosi, notano tutto, e non parlo più di Dybala: Pirlo certamente lo ricorda, ne tenga, se può, anche conto.