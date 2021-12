Non viene trovata giusta dato che al momento del contratto di partenza era prevista. Io non conosco Dazn, il mio contratto l'ho fatto tre anni fa insieme a Enrico Maida, un vecchio amico, e ancora oggi ognuno paga la sua parte come è giusto. E non discuto nemmenoche dice che qualcuno si rivendeva la seconda utenza. Resto al lato marketing dell'azienda. La prossima stagione avrà un contratto nuovo, diverso.ormai per tutti. Il calcio in tv è troppo è stato inflazionato. In più oggi è solo inseguimento, non c'è più il tempo di godersi una vittoria perché si riparte subito. In più è una perenne fuga in avanti che sbilancia.Serve a nche la calma, la pace dei risultati e un costo conseguente.