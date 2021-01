. Lo dicono il modo di stare in campo, la qualità collettiva e soprattutto la continuità con cui segna.Non chi segna di più, che pure è importante ma meno decisivo. Lo scorso anno la Juve per esempio fu quinta per gol segnati, l’anno precedente terza.Vi faccio per chiarezza gli esempi degli ultimi tre anni. La Juve è rimasta senza segnare 2 volte il campionato scorso, due volte quello precedente e quattro volte l’anno prima ancora. Non solo, ma seconda terza e quarta in questa classifica, per tutte le tre stagioni considerate, sono arrivate le squadre seconde terze e quarte nella classifica finale del campionato. Nello stesso ordine.Non c’è stato un solo sbalzo. Questo vuol dire che il dato conta, dà riscontri attendibili. Proviamo allora a tradurlo nella classifica di oggi.La Juve è a due partite senza segnare, Atalanta, Napoli e Sassuolo a tre, la Roma a quattro. In Champions andrebbero Milan, Inter, Juve e una delle altre a pari merito. Funziona.