Tema del giorno la Juventus, costruita per essere un'armata invincibile in Italia e in Europa, che non ha bisogno di un vero Comandante.



SARRI SERVE? - Paratici ha consegnato al nuovo allenatore Maurizio Sarri una rosa con tante individualità, in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. Una squadra perfetta per chi è andato via, Allegri, una squadra che non ha necessariamente bisogno del gioco 'di sinistra' dell'ex allenatore di Napoli e Chelsea.