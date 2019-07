Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno la Roma e il futuro di Gonzalo Higuain, in uscita dalla Juventus e che lega il suo destino a quello di Edin Dzeko.



TUTTO IL POSSIBILE - ​​Higuain è l'unico attaccante possibile disponibile. Il centravanti della Roma deve essere una certezza in Italia, una big non prende una scommessa: e Gonzalo Higuain è l'unico degno sostituto di Dzeko, promesso all'Inter. E deve provare a fare tutto il possibile per assicurarsi il Pipita.