. E’per cifre molto vicine. Sembrava ci fosse più urgenza di un centrocampista dominante che di un altro attaccante. Può darsi però che il tempo aiuterà a capire meglio la strategia della società. Per esempio. E’ una questione di età, di ingaggio e di occasioni. Il mercato dei centravanti sarà profondamente scosso dalla partenza di Lukaku., che giocano perfino con esperienza;, con gli inserimenti da destra verso il centro, forse l’idea migliore di Mourinho. Difficile ancora valutare il peso reale della squadra, per la sua incompletezza e per l’incompletezza degli avversari. Per adesso c’è forza, idea nel pressing, linee di gioco non troppo ordinate, non ancora la personalità cercata. Ma c’è continuità di prestazioni. Sarebbe interessante poter scambiare opinioni di calcio anche con qualcuno che la gestisce. La Roma è sempre stata un sogno libero, ha sempre significato partecipazione. Ora se ne parla allo specchio.