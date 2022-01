Persone, atleti che per lavorare devono frequentarsi e toccarsi. Ma sappiamo che qualcosa del genere succede in molti altri posti di lavoro, compresi quelli che ancora ci portano il mangiare ogni giorno sulla tavola come se niente fosse. ELa risposta chiara, quella che tutti cercano, sarebbe evitare i contatti perché Omicron ti prende guardandoti.Abbiamo salvato il Natale lasciandolo aperto, ora condanniamo l’inizio dell’anno a prendersi le conseguenze.La chiarezza che cerchiamo esiste già e la conosciamo, comanda il virus. Non è la piccola Italia a contagiarsi, quella che ha cattivi politici, cattivi insegnanti, cattivi studenti, quella che vuole tutto dallo Stato e si lamenta perché lo Stato non sa darglielo. Qui è tutto il mondo a non avere soluzioni, a usarle come può, quando può. Vi sembra ci sia confusione per strada, nel calcio, nel governo? Bene, avete ragione. E’ un vero casino.