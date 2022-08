Nel mondo si può fare ancora di tutto. Basta avere sessanta milioni, poterne garantire venti d’ingaggio e si arriva a prendere anchedal Real. Noi siamo ancora a capire severràin prestito oneroso o netto, discussione su un giocatore che da mesi non può più restare alla. Ma non è questa la sorpresa. Quella arriva da chi pensava che venduto, la società avrebbe potuto reinvestire. Capisco di non essere carino con l’Inter, ma dovrei?Questo è un danno reale per gli avversari. Che non sono mai innocenti, ognuno ha il suo coltello nell’armadio, ma questo è stato evidente e previsto. Siamo dentro un calcio diverso, chi non vende non compra, infatti non compra praticamente nessuno.Poi devi essere all’altezza. Oggi leggo che sembra una sorpresa chenon autorizzi investimenti.Sbaglio io o chi la fa leggera e oscura la situazione. E’ questo silenzio che fa male alla gente dell’Inter, molto più della mia coscienza professionale.