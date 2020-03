Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.





Se non si dovesse concludere la stagione lo scudetto non dovrà essere assegnato. L'idea di premiare la classifica attuale non può essere eseguita dato che mancano ancora 123 gare da disputare. Si può fare un'eccezione per posti Champions ed Europa League, ma il problema sarà stabilire qualcosa di più giusto in Serie B. Il Benvento ad esempio è virtualmente in Serie A da molti mesi...