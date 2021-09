E’ incredibile quello che sta succedendo per le attività delle nazionali, le conseguenze che queste hanno ormai sulla regolarità delle stagione.. E riproporlo per mesi a scadenza fissa. Significano decine e decine di milioni di danni economici più gli evidenti danni tecnici. Non importa se è la Juve a pagare di più o se lo sia qualcun altro, si tratta di un principio: nLe due settimane non bastano più da quando due anni fa la Fifa ha imposto le tre gare ogni sosta. Sommate ai voli spesso transcontinentali, fanno saltare il tempo limite.. E’ già molto pesante la Coppa d’Africa in piena stagione soprattutto adesso che i giocatori africani sono diventati importanti per tutte le squadre.