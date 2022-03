Mi piacerebbe essere contro l’invasione dell’Ucraina pensando sempre e soltanto con i miei consueti canoni di giudizio, senza portare la mente all’ammasso.Cerchiamo di distinguere tra le persone e le cose, anche adesso che il mondo ci sta sfuggendo di mano. Una cosa è il direttore artistico della Scala che si dichiara nazista e a favore dell’invasione, altra cosa le migliaia di angoli di vita russi che non c’entrano niente con l’Ucraina, che si ribellano nelle piazze di Mosca, di San Pietroburgo e che noi siamo comunque costretti a emarginareMa non c’è da esserne orgogliosi. L’orgoglio è stare dalla parte di chi sentiamo vicini, qualunque nazionalità abbiano.Scusate, ma non si può detestare il fascismo e comportarci da fascisti.