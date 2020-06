I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.La Juventus non prendeva punti alla Lazio da dieci partite. Ancora adesso, nelle ultime 22 partite la Lazio ha fatto un punto più della Juve. Questo avrà pure un significato tecnico, vorrà pur dire qualcosa? Capisco che la Lazio abbia buttato molte simpatie attraverso gli eccessi del suo presidente, ma dire adesso che la Lazio non è all’altezza dell’avversario significa scambiare troppo in fretta i desideri per realtà.Dopodichè succeda quello che ognuno preferisce, a me interessa davvero poco. Ma fino a un giorno fa Sarri era considerato inadeguato e la Juve incompiuta e confusa. Era lo stesso Sarri a dirlo. Oggi c’è quasi un’esplosione di gioia, una specie di enorme sollievo. Questo mi fa sorgere un dubbio: se fosse la Juve al posto della Lazio, la tratteremmo come stiamo trattando la Lazio? O