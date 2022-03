. E' una domanda molto di vertice per uno sport di base come il calcio, dove nessuno fa il tifo per l'Uefa. Si tifa per una squadra e per una città. Se lei vuole un altro calcio,Alle quali banche interessa poco che vengano emarginate nel calcio centinaia di città europee. Servono dunque riforme, questo è vero, basterebbe vedere i debiti che sono stati creati in pochi anni mentrese rapportata a una merce che resta pur sempre una gara.