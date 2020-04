Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.







Oggi si torna a parlare della ripresa del campionato italiano, sempre più probabile e della posizione di Damiano Tommasi, presidente dell'AIC. Un personaggio onesto, ma che a volte tende a confondere i ruoli. Non può dire che la richiesta dei suoi calciatori è quella di tornare in campo solo dopo che tutti i cittadini abbiano fatto il tampone. Non è il suo ruolo, non rappresenta i cittadini, ma i calciatori. Pensi a quelli, ma il fatto che sia in buona fede peggiora soltanto le cose perché rende populista la trattativa e genera solo confusione.