E’ uno strano calcio questo.Le altre sono tutte attualmente sotto. Cambierà, certo, ma adesso è così. L’Inter è a meno tre, la Juve a meno quattro, l’Atalanta a meno tre, Roma a meno cinque, Lazio a meno quattro. Il Milan è a zero. Inter e Atalanta hanno una partita in meno, ma non andrebbero oltre la scorsa stagione nemmeno vincendo il loro recupero. Hanno preso punti le squadre di centroclassifica, soprattutto Torino, Empoli, Fiorentina e Verona.Nessuno ha fatto meglio dell’anno scorso. Abbiamo passato l’estate a magnificare qualcosa che non ha avuto nessun effetto. La realtà è che ci stiamo lentamente smagrendo. Per questo era il momento di avere la forza di investire, ora che sono tutti un po’ più deboli.