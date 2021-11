. Non è una sentenza, è un’ipotesi, una domanda di studio. Pioli è il tecnico che ha costruito il nuovo Milan, grande in Italia, fino a ogi meno in Europa. Questo è l’unico limite che gli può essere dato.Ha preso una squadra alla deriva e poco per volta l’ha portata a essere forse la migliore d’Italia. Il Milan gioca bene, non modelli passati, sembra il buono del presente.Avrebbe cioè fondato il suo mondo anche con i giocatori di Pioli, oppure Pioli sarebbe forse riuscito a costruire la stessa invenzione con i giocatori di Guardiola? Sono domande sfrenate, con un senso non risolvibile, che danno un peso improvviso alla realtà.La storia è spesso una costruzione improvvisa.. Era tempo si muovesse qualcosa di importante nel nostro calcio.