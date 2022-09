E’ vero che la moviola ha cambiato il calcio. N. Il Var ha portato una responsabilità talmente pubblica sugli arbitri da costringerli a non avere condizionamenti. Se sbagliano lo fanno davanti a tutti, non c’è più un problema di buona o cattiva fede. C’è solo un problema di qualità dell’arbitro. Questo è un cambiamento rivoluzionario che la brutta partita di Marcenaro non potrà scalfire. Il campionato con lo scudetto ha ormai quasi cento anni, per più di settanta nessuno ha visto davvero il calcio. Chi andava allo stadio guardava la propria squadra due volte al mese, gli avversari una volta l’anno. Non c’era modo di confrontare niente.Il Var non porta certezze, è una tecnologia anomala, porta pareri competenti, approfondimenti spesso utili, ma dipende sempre dall’opinione di due arbitri. In sostanza è sempre opinabile