Torna l'appuntamento di: un cappuccino con. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il commento di oggi è suSi parla molto di Zaniolo anche se non gioca da molti mesi e potrà tornare in buona condizione solo tra molti altri.. Tutto questo a vent’anni. E’ giusto? E se è giusto, che valutazione può avere Zaniolo? La mia impressione è che Zaniolo sia il secondo giocatore di una nuova modernità. Il primo è stato Milinkovic Savic. Ragazzi da un metro e novanta di altezza con una tecnica da trequartista. Lo sono molti africani di paesi equatoriali, ma hanno più muscoli e meno agilità di quelli alla Zaniolo. Il ruolo è di terzo-quarto centrocampista oppure di un attaccante aggiunto. Per semplificare senza sbagliare troppo, un Boniek di oggi, con velocità, potenza, progressione e tecnica.. E’ l’altra faccia di Pogba. Si completano a vicenda. Lo spettacolo sarebbe vederli insieme.