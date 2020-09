Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. L'approfondimento di oggi è dedicato all'infortunio subito da Nicolò Zaniolo.







Zaniolo è stato molto fortunato, ma sul suo infortunio si stanno dicendo cose senza senso. Si è infortunato al ginocchio sano e non a quello già operato. Se non era pronto per giocare, e non è credibile perché è rientrato in campionato a luglio, che colpa ne hanno gli altri? Se non era pronto per la nazionale dovevano saperlo in ordine, il medico della Roma, la Roma, il medico della nazionale, Mancini e il giocatore. Che colpa ne ha la Uefa, che seppur di colpe ne ha tantissime altre? Si può giocare meno, sì, ma non si può fare di Zaniolo una vittima del sistema. La rottura del crociato è un elemento casuale, ma fa parte del gioco. Facciamo gli auguri a lui di pronta guarigione, ma non diciamo fesserie.