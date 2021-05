Gli americani del calcio sono diversi da come loro stessi amano raccontarsi nei film.Molto hanno già ottenuto. Saputo a Bologna sta rifacendo lo stadio e ha creato un centro sportivo bellissimo. Firenze ha avuto dall’Europa cento milioni per rinnovare il Franchi, non credo li avrebbe avuti senza la costante gamba tesa di Commisso. Elliott è riuscito a pagare il Milan appena 180 milioni. Gli stessi Friedkin stanno portando soldi ed uffici a Roma, non solo alla Roma.. E’ morto 11 anni dopo lasciando tutto ai suoi sei figli senza essere entrato una sola volta all’Old Trafford. L’intera famiglia in 16 anni di proprietà ha rilasciato finora un’unica intervista all’inizio. Più un comunicato pochi giorni fa per scusarsi dell’idea Superlega.