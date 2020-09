Torna l'appuntamento di Calciomercato.com:I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.Spero finisca con dignità comune la storia della cittadinanza italiana di Suarez.. Non c’è certamente niente di illegale, ma c’è certamente qualcosa di troppo eccezionale. Per avere la cittadinanza in un grande paese pensavo che prima di tutto servisse averci vissuto almeno un giorno e aver dimostrato di farlo nei giusti modi. Ci sono persone nate in Italia che non la possono avere. Ci sono migliaia di altri che nemmeno vengono accettati nel paese. Mi sembrava una storia più seria.E non mettiamo sempre il calcio davanti a tutto. C’è anche un buon senso comune. La Juve rimedia a un errore soltanto suo, ha chiuso da poche settimane, con l’arrivo dell’americano McKennie, la disponibilità di spazio per “lavoratori” extracomunitari. Così l’unica possibilità è trasformare in italiano un signore urugaiano che lavora in Spagna. Benvenuto all’amico d’oltreoceano, la mia casa è la sua se crede.