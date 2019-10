E' uno dei centrocampisti più desiderati del panorama europeo e potrebbe già muoversi alla prossima finestra di mercato (quella di gennaio). Su di lui hanno messo gli occhi, su tutte, Real Madrid e Juve: parliamo di N'Golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea è l'oggetto del desiderio sia di Zidane che di Sarri, entrambi pronti a fare follie per lui: almeno 80 milioni di euro la cifra per far sedere al tavolo delle trattative i Blues. Dall'Inghilterra rilanciano la notizia assicurando che in questo momento le merengues sarebbero in vantaggio sulla concorrenza per il francese.