. Banalità, direte voi. Ma non può essere altrimenti: e non per il miliardo e 568 milioni complessivi (!) del valore della rosa o perché è il singolo evento calcistico più seguito al mondo. Ma perché raccoglie al suo interno storia e storie che non si fermano al fútbol, ma. Modi di essere che si estendono a 360° oltre quel terreno di gioco che, dati alla mano, ha visto vincere alle due squadre 60 campionati complessivi e 18 coppe dei Campioni.. È sufficiente seguire il tour del Camp Nou e confrontarlo poi con quello del Santiago Bernabéu per notare le differenze: titoli e Storia sono alla base di entrambe, ma da una parte si punta sull'unione e l'appartenenza catalana, dall'altra sull'importanza del ganar e sulla supremazia quasi imperiale del Madrid, elementi rintracciabili anche nel Cant del Barça e in Hala Madrid, gli inni ufficiali., da un anno casa del Real, che approfitta degli stadi vuoti per sistemare il glorioso Bernabéu. Il sabato sera della 30esima di Liga vale una fetta di campionato:. Colchoneros a +1 sul Barça, tre squadre in tre punti a 9 gare dalla fine. In programma, tra un mese esatto, c'è anche Barcellona-Atletico Madrid, ma questa sarà un'altra storia.In campo, entrambe le squadre volano:. Inutile dire che sarà spettacolo in una guerra senza esclusione di colpi, più significativo sottolineare i tanti punti di contatto che accomunano le due società in questo particolare periodo storico dopo percorsi che raramente hanno avuto elementi in comune. Sì, perché. A Barcellona, dopo il disastro Bartomeu, è tornato, il deus ex machina delle Champions del 2006 e del 2009; a Madridha presentato poche ore fa la candidatura - l'unica, al momento - per restare in sella alle Merengues.Anche (anzi, soprattutto) di questo bisognerà tener conto nella prossima finestra di mercato dove, tuttavia,, specie dopo prestazioni monstre come quelle di Kylian a Monaco. Ad alimentare il tutto è la visita di Mino Raiola e di Haaland senior prima a Barcellona e poi a Madrid: nello stesso giorno, come un casting da risolvere in fretta. Il verdetto, tuttavia, è rimandato: se ne parlerà in estate, perché prima c'è ancora tanto da giocare e da vincere.