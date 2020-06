. Si potrebbe sintetizzare così - ovviamente col rischio di esagerare coi paragoni - l'. Un giovanissimo che in Olanda ha già fatto parlare molto di sé, attirando le attenzioni di Ajax, PSV Eindhoven e del Liverpool, club nel quale milita il fratello maggiore Sepp. Segnali di allarme che lo Zwolle ha recepito immediatamente, facendogli sottoscrivere unche sarà effettivo dal prossimo 7 luglio, quando il ragazzo avrà compiuto i 16 anni.- Pochi probabilmente per pensare già al suo primo trasferimento in carriera - ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile del PEC - ma abbastanza per. Una testimonianza tangibile di quanto il suo club ritenga di avere tra le mani un potenziale campione, finito non a caso nel mirino di alcune delle principali formazioni europee.. Come De Ligt...- Un profilo ovviamente futuribile, tutto da vedere in contesti più competitivi e probanti del campionato Under 17 del suo Paese o nelle partite della nazionale olandese Under 16, ma assolutamente i. Degli attuali calciatori nella rosa di Pioli, solo capitan Romagnoli viene considerato un elemento centrale, mentre i vari Musacchio, Kjaer, Duarte e Gabbia non sono certi della loro permanenza. Su indicazione del prossimo allenatore Rangnick, i rossoneri si sono già messi sulle tracce dei loro potenziali sostituti, ma con van den Berg guardano a un futuro più lontano.