Il Barcellona è rimasto scottato dal mancato acquisto di ​Matthijs de Ligt passato dall'Ajax alla Juve per 75 milioni di euro. In Catalogna avevano individuato nell'olandese il nuovo perno della difesa blaugrana. Ora il ​Barça è alla ricerca di soluzioni alternative per rafforzare la retroguardia: il nome avanzato da fichajes.net è quello di Toby Alderweireld. Il centrale belga classe '89 è in scadenza a giugno con il Tottenham e sembra non avere intenzione di rinnovare con gli Spurs il che potrebbe aprire scenari interessanti già a partire dal prossimo mese gennaio. Alderweireld era stato vicino a vestire la maglia della Roma nella scorsa sessione di mercato.