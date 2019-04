Dragowski

IL TABELLINO

, ben 32 scoccati dentro l’area, 18 nello specchio della porta, almeno una dozzina di nitide palle-gol, e. Dragowski ricorderà per tutta la sua carriera quello che è successo a Bergamo.- Una partita così si vede una volta ogni cinque anni, ma il pareggio alla fine modifica di poco la classifica dell’Empoli e frena quella dell'Atalanta.. Che sia un'occasione persa, anche per come è maturata, è fuori discussione: lunedì si gioca Napoli-Atalanta.... E' sempre terzultimo e la sua salvezza passerà per forza dagli scontri diretti con la Spal (al "Castellani" la prossima giornata) e poi a Bologna. Certo che per la seconda peggiore difesa del campionato uscire con uno 0-0, questo 0-0, da Bergamo è qualcosa di miracoloso.- In mezz'ora già 5 palle-gol e la bellezza di 7 tiri fra i pali di. L'Empoli si è difeso subendo l'iniziativa dell'Atalanta che alla fine del primo tempo aveva il 64 per cento di possesso palla e alla conclusione era arrivata 16 volte (a 2).: admancavano già due terzi della difesa (Silvestre e), più, La, e alla lista si sono aggiunti Antonelli (uscito in lacrime e inconsolabile anche in panchina per un problema serio al polpaccio) al 14' (è entrato) e poi Farias (altro guaio muscolare) al 41' (è entrato il leggero Oberlin).- L'Atalanta è stata padrona del campo e del gioco, anche se il primo tiro in porta è stato dell'Empoli con Farias e deviazione diin angolo dopo 3'. Al 9' prima clamorosa palla-gol: Gomez, Ilicic, cross al volo di interno destro, colpo di testa di Hateboer a porta libera, pallone oltre la traversa.: errore di Veseli in uscita, tacco di Ilicic per, primo tiro dello svizzero in piena area respinto da, secondo tiro ancora dicol portiere a terra ribattuto da Veseli, terzo tiro di Zapata respinto da Di Lorenzo. Al 27' quinta palla-gol: errore dinel rilancio, palla recuperata da, consegnata a Ilicic, sterzata classica, ma il suo sinistro ha centrato il portiere empolese.- In tutta la stagione, mai visto l'Empoli in balìa degli avversari come nel primo tempo di Bergamo e come accadrà nella ripresa. Non c'era filtro a centrocampo, non c'era aiuto dalle due punte, tutto il peso ricadeva sulla difesa dove debuttava come centrale (e l'ha fatto discretamente) il ventunenne greco, ex Olympiacos.. Così Gosens, a sinistra, entrava raramente in gioco. Su Ilicic usciva Dell'Orco, rischiando spesso la brutta figura, ma senza mollare. Lo sloveno indugiava molto in dribbling e sterzate.non gradiva.- La ripresa è iniziata come era finito il primo tempo, con occasioni a raffica dell'Atalanta. Quattro nei primi 11' e con un solo protagonista,, che con 7 parate (comprese almeno 4 prodezze) aveva già stabilito a quel punto il suo record personale in Serie A. Strepitosi gli interventi del polacco su Zapata (diagonale), Hateboer (altro diagonale), ancora Hateboer (colpo di testa) e(il tap-in). In mezzo, un intervento decisivo (anche se rischioso) pure disu Zapata in piena area.che ha aumentato ancora la sua velocità inserendo Castagne al posto di Gosens. Al 65' l’Atalanta era arrivata a 27 conclusioni e nello stesso minutoaveva battuto il record di tutti i portieri di questa Serie A con 11 parate. Diventeranno 14 al 90'.- Nel finale è uscito anche, stremato dopo una buona partita, ed è entrato Rasmussen.ha provato con lo scattante Barrow al posto dello statico Zapata e poi col giovane Piccoli.. Non era finito però il lavoro perche ha messo l'ultimo sigillo sull’ultima sventola di Ilicic.Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (15' s.t. Castagne); Gomez (43' s.t. Piccoli); Iličić, Zapata (36' s.t. Barrow). All. Gasperini.Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Nikolaou (35' s.t. Rasmussen), Dell'Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Antonelli (14' p.t. Pasqual); Farias (41' p.t. Oberlin), Caputo. All. Andreazzoli.Arbitro: Manganiello di Pinerolo (Alassio, Vuoto; Nasca)Ammoniti: 19' p.t. Palomino (A), 29' p.t. Dell'Orco (E), 47' p.t. Bennacer (E), 16' s.t. Veseli (E)