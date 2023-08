Un romagnolo con la Liguria nel destino.Dopo aver militato a lungo nella Sampdoria, collezionando 139 presenze in più stagioni e a più riprese, oraritorna a essere protagonista in Riviera. Chiusa la parentesi annuale al Rimini, il 33enne che in passato ha vestito anche la maglia di Napoli, Empoli e Parma ha trovato l'accordo con il, squadra neopromossa in Serie C.