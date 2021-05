Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo del Catania, a Radio Kiss Kiss ha avuto parole di biasimo nei confronti di Fabio Paratici dopo l'episodio di ieri nell'intervallo di Udinese-Juventus: "Il suo gesto è certamente grave. Lui probabilmente si sente autorizzato a fare certe cose perché milita nella Juventus. In una società diversa non avrebbe avuto un simile comportamento. Mi dite quante società in Serie A si possono permettere dei simili comportamenti? Davvero pochissime".