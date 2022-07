Quest’oggi è stato annunciato il nuovo tecnico della Primavera del Genoa che, dopo la retrocessione di quest’anno, la prossima stagione ripartirà dal campionato Primavera 2. Il club ligure ha deciso di puntare tutto su Alberto Gilardino, Campione del Mondo nel 2006 che da giocatore ha segnato 20 reti in 52 partite tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Grifone.



L’ex attaccante di Fiorentina e Milan, che ripartirà dopo la pessima esperienza con il Siena, sarà per la prima volta impegnato sulla panchina di un settore giovanile. Dopo le esperienze con gli adulti Gilardino ha scelto di cimentarsi con i più giovani, e chissà se chiederà qualche consiglio all’ex compagno Alberto Aquilani, con il quale ha condiviso sei mesi in viola nella stagione 2014/2015, e che negli ultimi anni sta collezionando trofei con la Primavera gigliata.