Keita, attaccante del Monaco, ex Inter e Lazio, parla al Chiringuito del suo presente e del futuro: “Manca tanto la normalità, il calcio, a Montecarlo c’è tanta organizzazione, le persone stanno rispettando le misure di sicurezza. Cerco fare le cose che facevo prima, mi alzo alla stessa ora, cerco di allenarmi la mattina nella mini-palestra che ho a casa con il materiale che ci ha fatto avere il club. Vediamo cosa succede, giocare in Spagna mi piacerebbe molto. Barcellona squadra favorita? Con il passare degli anni non saprei. Non ho una squadra fissa, mi piace anche l’Atletico Madrid, il Real, mi piace vedere tante squadre in Spagna”.