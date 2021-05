Così Marco Tardelli, intervistato da LaPresse sull'imminente ritorno sulla panchina della Juve di Max Allegri dopo le annate di Sarri e Pirlo: "Allegri è un grandissimo allenatore, era l’unica soluzione. Lui va benissimo, è fantastico conosce i tifosi e la società. Pirlo dicevano che era il futuro ed invece non è stato così. Questa soluzione denuncia l’errore fatto anni addietro. Allegri farà sicuramente bene se fanno quello che serviva a Pirlo, ossia se fanno un mercato adeguato. Pirlo? Ha fatto quello che doveva fare, doveva essere un anno di studio dove si dovevano mettere le basi per il futuro. Non è stato fatto. Bruciato? Mi auguro di no, è abbastanza intelligente".