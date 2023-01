"Ho la sensazione di essere apprezzato più all'estero che in patria". A dirlo, in un'intervista riportata da Sky Sport Deutschland, è l'ex juventino Emre Can, oggi in forza al Dortmund: "Fuori dalla Germania godo di tutt'altra considerazione, soprattutto in Inghilterra. Forse piaccio di più come calciatore in Premier, in Bundes vengo invece giudicato in maniera molto più critica. So di non essermi espresso al massimo da quando sono a Dortmund. Qui, però, sono felice, ed essere vicino alla mia famiglia che vive a Francoforte è di grande conforto".