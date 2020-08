Sulla Gazzetta dello Sport di oggi Alberto Zaccheroni, allenatore della Juventus nella seconda parte della stagione 2009-2010, commenta la conferenza stampa di ieri di Andrea Pirlo, ponendo l'accento sulle sue idee di calcio: "Calcio propositivo? Giusto, questa è l'unica strada. In Europa ma anche in Asia, dove alleno io (Zaccheroni è stato c.t di Giappone ed Emirati Arabi, ndr). Il Bayern, per fare questo, teneva una linea di difesa altissima contro Neymar, Mbappé e Di Maria. Chi altro lo avrebbe azzardato? Al contrario, guardate l'ultimo Barcellona: la qualità del palleggio è calata e soprattutto non c'era più la capacità di un tempo di recuperare il pallone".