Una Champions vinta e l'etichetta di "perdente" ormai nel dimenticatoio. Ora domina la Premier League con il suo Liverpool e i tifosi di Anfield lo amano. Ma Jurgen Klopp è stato vicino a sedersi sulla panchina di due altri grandi club. In un'intervista concessa al Mirror, Robbie Fowler, ex leggenda dei Reds, ha svelato come il tecnico tedesco rifiutò offerte dal Manchester United e dal Real Madrid: "Due anni fa parlai con lui e mi disse che rifiutò le offerte di un paio di club molto ricchi - ha esordito Fowler. Uno era il Manchester United e l'altro suppongo potesse essere il Real Madrid. Non gli piaceva come queste due potenze si concentravano esclusivamente sugli interessi commerciali".