Adil Rami, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milannews.it ripercorrendo i suoi anni in rossonero: "Giocare al Milan era un sogno per me. Quando iniziai la mia carriera al Lille, dissi in un'intervista di sognare di giocare nel Milan indossando la numero 13 di Nesta, di cui ero un grande fan. Io ho amato il Milan e ho fatto vedere belle cose in rossonero. Purtroppo penso di non avere avuti gli allenatori giusti. Inzaghi è stato un grande giocatore, senza dubbio una leggenda, al 100%. Ma da allenatore vi assicuro che io sono meglio di lui, non mi era piaciuto per niente...".



Questo Milan è più forte del tuo?

"Ma certo, il mio Milan era una squadra in fase di transizione. Vedere il Milan oggi mi dà tanta felicità. Stiamo parlando di una grande squadra che rientra fra i club più belli al mondo"