Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, parla a MilanNews.it, dicendo la sua sugli addii di Donnarumma e Calhanoglu: "Se me li aspettavo? No. Ovviamente il rischio c'era, ma speravo sempre che alla fine si potesse arrivare ad un accordo con entrambi. Mi dispiace perché la società non se lo meritava, soprattutto da parte di Donnarumma che è stato cresciuto e coccolato dal Milan. E' un vero peccato perchè il numero uno della Nazionale e uno dei portieri più forti al mondo e perderlo a zero non è una bella cosa. Per quanto riguarda Calhanoglu, il dispiacere è doppio perché andato all'Inter e questo dà ancora più fastidio. Tra l'altro la differenza tra l'ingaggio che ha offerto il Milan ad entrambi e quello che andranno a guadagnare non è così grande. Calhanoglu ha deciso di lasciare il Milan e andare all'Inter per un solo milioni in più di stipendio. Questo fa ancora più male".



SU KESSIE - "Kessie va blindato subito. Va accontentato, parte da una base di stipendio non altissima quindi vanno accontentate le sue richieste. Sono convinto che il Milan farà un sacrificio per lui. Sono giocatori difficili da sostituire: mentre di Calhanoglu in giro ce ne sono tanti, di Kessie ce ne sono pochi. Quindi va messo subito in cassaforte"