L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha analizzato la corsa scudetto alla ripresa del campionato: "E' prematuro in questo momento dare giudizi definitivi sulla squadra di Sarri - ha detto a Sky Sport - Lunedì vanno a giocare contro una squadra che giocherà più aperta (Bologna, ndr) e ci saranno più spazi. Mancano sicuramente brillantezza e un attaccante, i centrocampisti possono fare meglio; è tutto vero, ma faccio fatica a pensare che la Lazio possa avere qualcosa in più della Juventus in questo momento".