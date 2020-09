Un ex obiettivo di mercato della Lazio potrebbe finire al Genoa. Si tratta di Danny Rose. L’esterno sinistro del Tottenham qualche mese fa è stato ripetutamente accostato al club biancoceleste. Alla fine nella capitale è arrivato Mohamed Fares, ma c'è un altro club che sta pensando seriamente al classe '90. Si tratta del Genoa e a confermarlo è stato lo stesso allenatore degli Spurs, Josè Mourinho. Queste le parole dello Special One in conferenza stampa: “Se il Genoa lo prendesse penso che avrebbe un buon giocatore a disposizione. Noi abbiamo Ben Davies e Ryan Sessegnon. Un investimento che vogliamo migliorare, quindi sarà dura per lui. Se va al Genoa e in Serie A, per lui sarebbe ottimo”.