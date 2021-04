Tra i profili che la Lazio e l'Inter hanno seguito maggiormente nelle ultime finestre di mercato vi è senza dubbio Olivier Giroud. L'attaccante francese, in scadenza con il Chelsea, sembrerebbe esser finito nel mirino di un'altra squadra della capitale. Si tratta ovviamente della Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport però l'arrivo del classe '86 dipenderebbe in caso dalla partenza di Edin Dzeko (anche lui classe '86).