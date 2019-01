Dopo essere sbarcata in Spagna, Finlandia ed Albania la Sport Man allarga ulteriormente i propri orizzonti.



La società toscana specializzata in procure di calciatori ha infatti ottenuto di recente il via libera per trattare l'acquisto di calciatori per conto del club ucraino del Chemomorets Odessa. "Nei giorni scorsi - spiega Alessio Sundas, massimo dirigente della Sport Man - abbiamo ricevuto l'incarico ufficiale ed in via esclusiva per trattare il reclutamento di giocatori per conto di questo importante club. La lettera di incarico ci è stata firmata direttamente dal loro direttore sportivo, l'ex pallone d'oro Igor Belanov".



L'obbiettivo della Sport Man è quello di riuscire a portare già nell'attuale sessione di mercato almeno un paio di giocatori, magari anche italiani, nel massimo torneo ucraino.