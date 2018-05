José Miguel González Martín del Campo meglio noto come Míchel, ex campione del Real Madrid, ha commentato l’esclusione di Álvaro Morata dalla lista dei convocati della Spagna per il Mondiale. L'ex attaccante della Juventus farebbe carte false per tornare in bianconero visto che la sua prima stagione al Chelsea è stata tutt'altro che entusiasmante: “Sta giocando meno al Chelsea, sta giocando più Giroud, quello che ha maggiori informazioni a riguardo è l’allenatore e lui sa perfettamente i motivi di una simile decisione. E’ una scelta delicata - continua Michel -, se facessimo un elenco di 50-52 giocatori lui ci sarebbe. Dobbiamo accettarlo, rispettarlo e sostenerlo. Real Madrid? Non so perché se ne è andato, se voleva giocare di più o un contratto migliore o giocare in Premier League. Alla fine si trova in una situazione simile a quando era al Real, dovremmo sapere da un punto di vista personale perché ha preso quella decisione. Io penso che se giochi nel Real Madrid è sempre meglio non andarsene, ma non so cosa pensasse lui”.