Lui si è dichiarato più volte pronto a tornare a calcare i grandi palcoscenici del calcio europeo con la solita sicurezza che lo contraddistingue: "Potrei giocare facilmente in Premier League, quindi se lo United ha bisogno di me, sono qui" aveva dichiarato. Zlatan Ibrahimovic è uno che non si tira mai indietro di fronte alle grandi sfide. Ecco che la situazione critica in cui si trova il Manchester United di Solskjaer potrebbe essere benzina nel motore dello svedese che il 3 ottobre ha spento 38 candeline e che in questo 2019 con i Los Angeles Galaxy ha totalizzato 30 gol e 7 assist in 29 presenze.

A riportare in auge il nome di Ibra accostandolo ai Red Devils è stato ​Clayton Blackmore ai microfoni de Mirror: "E' l'unico che ci può salvare da questa situazione - ha dichiarato l'ex calciatore dello United. Riportare a Manchester lo svedese non sarebbe difficile. Magari non corre come un tempo, ma non ne ha molto bisogno: è troppo forte. Bisogna provare a prenderlo a gennaio".

Se non dovesse arrivare Ibrahimovic ecco che ​Blackmore avrebbe una soluzione alternativa: "Un altro profilo perfetto sarebbe Robert Lewandowski".

Anche il Manchester Evening News ha rilanciato il nome di Ibra come un possibile rinforzo per lo United in vista del prossimo mercato di riparazione.