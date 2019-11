Eddie Johnson, ex calciatore delle giovanili del Manchester United, ha raccontato Cristiano Ronaldo in un'intervista a The Broken Metatarsal ha raccontato: "Si presentò a Carrington vestito in modo terribile, maglione a collo alto e jeans scoloriti. Non sapevamo nemmeno chi fosse". E continua: "Ero solito allenarmi con la prima squadra e, il primo giorno che arrivò Ronaldo, riuscì subito a fare un tunnel ad uno degli altri ragazzi. Lo mandò talmente in confusione da fargli incrociare le gambe e farlo finire a terra. Ci guardammo sorpresi, incapaci di capire chi avessimo di fronte".



VAN NISTELROOY - "Ruud van Nistelrooy era frustrato nei suoi confronti, correva in area ma non riceveva mai la palla dal portoghese, che amava invece dribblare il terzino tre o quattro volte. In molti avevano qualcosa da ridire riguardo quell'atteggiamento. Ruud era abituato a Beckham o Giggs e, per questo motivo, si lamentava di continuo".



FERGUSON - "Sir Alex è stato come un secondo padre per Cristiano, è riuscito a tirare fuori il meglio da lui grazie a quel rapporto. A volte lo prendevamo in giro, dicendogli di andare a parlare con 'paparino' se avesse avuto qualche problema. Ma sapevamo in cuor nostro che, quel rapporto, ci avrebbe permesso di vincere".