Il mondo piange uno dei più straordinari narratori di storie di questi tempi,: di questo gli dobbiamo eterna gratitudine.(foto Ansa). Noi che di parole viviamo, sappiamo la potenza che si nasconde in ogni frase, il fuoco che brucia in ogni pensiero, la magia di una storia che alza il respiro della nostra vita e ci apre altri orizzonti., questo l’insegnamento che galleggia nel bianco tra una riga e l’altra dei suoi libri.Lo scrittore cileno aveva 70 anni. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto il Codiv 19 con la moglie, la poetessa Carmen Yanèz, sposata due volte.. L’Europa era diventata la sua casa, aveva vissuto a Parigi e ad Amburgo, per poi scegliere di vivere in Spagna, nelle Asturie. MaA consolarci oggi - nel giorno della sua scomparsa - vi è la sua voce che non smetterà di raccontare storie attraverso la sua produzione letteraria, basti qui citaree tutti sanno riconoscerne la bellezza. Era un combattente nato, Sepulveda, per necessità prima e poi per scelta, con le sue tante battaglie da ecologista (era attivista di Greenpeace), da uomo che aveva la certezza che la Terra è la nostra casa, per questo va curata, preservata e consegnata alle generazioni che verranno.. Stare dalla parte degli ultimi significava dare un senso alla propria esistenza. Ne «Le rose di Atacama» si parla di resistenza, individuale e collettiva, di democrazia come premessa di ogni mondo, di ideali da perseguire: erano il motore della sua vita, una vita prima vissuta e poi raccontata in quell’impasto meraviglioso che ora sa di grandezza e ora sa di miseria.Luis Sepulveda aveva un’idea di mondo che si alimenta con la conoscenza, il sentimento, l’esperienza, soprattutto i sogni. «Vola solo chi osa farlo», ha scritto nella «Gabbianella». Mai come oggi queste parole parlano il linguaggio universale di un mondo che ha bisogno di futuro.