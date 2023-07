, aperta, per la prima volta, a 36 squadre (rispetto alle attuali 32). Ma questa non è l’unica grande novità studiata dall’UEFA per rendere più appetibile il prodotto “Champions”.. Attualmente la “torta” del più importante torneo per club europei è di poco superiore ai 2 miliardi di euro (così come stabilito dall’organo di Nyon per la prossima stagione), ma,Un cambio di prospettiva, soprattutto per le società top, che così potranno mettere in sicurezza i propri bilanci aziendali. Questa nuova opportunità nasce proprio dalla rimodulazione del format. Non esisteranno più i tradizionali 8 gironi, trasformati in un gruppo unico, così come crescerà il numero totale delle gare e di incroci tra squadre (verrà confermata anche l’abolizione della regola del gol doppio fuori casa).Per l’UEFA la rivisitazione del format è un passaggio obbligato per “svecchiare”, nel suo complesso, il modello. Real Madrid e Manchester City, vincitrici rispettivamente delle ultime due edizioni, hanno superato entrambe una media di 130 milioni di euro di introiti. Numeri record che, nel futuro, potranno essere superati.Nel futuro, quindi, vincere la Champions non solo aiuterà ad equilibrare i conti societari, ma potrebbe fare anche la differenza, se a queste entrate si sommeranno, per esempio, quelle della biglietteria, merchandising e sponsorizzazioni.I club professionistici dei più importanti campionati europei (i cosiddetti “Big 5”) hanno bisogno di introitare sempre più risorse (principio guida anche del progetto “Super Lega”).(annuale reporto a firma Deloitte). Nel report 2023 i Citizens hanno superato i 731 milioni di euro, ma in totale sono sette le società che hanno raggiunto e superato il traguardo dei 600 milioni (appunto ManCity, ma anche Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Barcellona). Tutti club, che, per restare in vetta, devono intercettare nuove forme di ricavi, o autonomamente o attraverso enti terzi (come nel caso dell’UEFA, detentrice di tutti i diritti della nuova Champions League).